Protestos contra resultados das eleições paralisam rodovia em Teresópolis - Reprodução mídias sociais

Protestos contra resultados das eleições paralisam rodovia em TeresópolisReprodução mídias sociais

Publicado 31/10/2022 19:14 | Atualizado 31/10/2022 20:12

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou até o início da noite desta segunda-feira (31) 16 bloqueios ou interdições parciais causadas por manifestações de caminhoneiros apoiadores do presidente Jair Bolsonaro em rodovias no estado do Rio. De acordo com comunicado do órgão, a via com maior número de registros é a Rodovia Presidente Dutra (BR-116) que liga o Rio a São Paulo, com seis.



Um dos bloqueios da Dutra acontece em Queimados, Região Metropolitana do Rio, na altura do Km197: cerca de 20 manifestantes realizam ato na via, com interdição completa no sentido São Paulo. O ato no local começou por volta das 10h e segue até o momento, com o trânsito sendo desviado.



O mesmo acontece na rodovia na altura de Nova Iguaçu, com aproximadamente 300 manifestantes. No local, a interdição é parcial, com apenas uma faixa bloqueada no sentido São Paulo, desde às 14h57. A PRF ainda registra bloqueios na rodovia em Teresópolis, Barra Mansa e Volta Redonda. Alguns atos já duram mais de sete horas.



A BR-101 está interditada totalmente na altura de Paraty e em Angra dos Reis, desde às 18h. Ainda na Costa Verde, a via também foi interditada parcialmente por manifestantes na altura de Itaguaí. Em Campos dos Goytacazes, cerca de 60 manifestantes usam pneus para bloquear as pistas dos dois sentidos, desde às 16h20.



Ponte Rio-Niterói



Manifestantes chegaram a tentar bloquear a Avenida Brasil (BR-101) na altura do acesso à Ponte Rio-Niterói, no Caju, Zona Portuária, mas a interdição completa foi impedida por agentes da PRF. Apenas uma das faixas da via seguia ocupada até às 18h, mas a via já foi totalmente liberada.



Washington Luiz



A PRF registra ainda, desde às 16h50, ato realizado na Rodovia Washington Luiz (BR-040), na altura de Duque de Caxias. Acompanhado pela corporação, o protesto interdita parcialmente a via com um grupo de 40 manifestantes. Apenas uma pista da via seguia bloqueada até às 20h.



A BR-040 ainda tem registro de manifestação na altura de Petrópolis, no quilômetro 61. Segundo os agentes, há apenas uma aglomeração de pessoas, sem impacto no trânsito. Os manifestantes se reuniram em um posto de gasolina e seguem no local desde às 14h20.



Noroeste Fluminense

Na BR-365, altura de Itaperuna, Noroeste Fluminense, cerca de cinquenta manifestantes bloqueiam há pelo menos 2h os dois sentidos da via. A interdição foi feita no Trevo do Bom Jesus que é responsável por conectar a via com a RJ-186.