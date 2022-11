Viagens da Rodoviária do Rio rumo a São Paulo ou demais locais que passem pela Via Dutra foram suspensas - Arquivo O Dia

Publicado 31/10/2022 19:16

Rio - A Rodoviária do Rio informou, nesta segunda-feira (31), que por causa das interdições de caminhoneiros na Via Dutra, as vendas de passagens do Rio de Janeiro em direção a São Paulo e as demais regiões que utilizam a estrada em seu trajeto estão suspensas pelas empresas de ônibus regulares que estão monitorando a situação. Os passageiros devem procurar as centrais de atendimento das viações para remarcação das passagens sem custo.

Segundo Beatriz Lima, porta-voz da concessionária, houve uma queda de 80% das viagens sentido São Paulo. "Em uma segunda-feira normal, partiriam para São Paulo daqui [Rio], aproximadamente 2.500 pessoas", afirmou. As demais linhas seguem normais e que os serviços do terminal continuam funcionando 24h.

Em nota, a Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros (ABRATI), explicou que está orientando que os passageiros façam contato com os canais de atendimento das empresas para receber orientações quanto a sua partida e eventuais atrasos. Além disso, ressaltou que está em contato direto com as autoridades "cobrando uma atuação rápida e consistente na solução dessa situação".



O Grupo JCA, responsáveis pelas empresas Viações Cometa, 1001, Catarinense e Expresso do Sul informou que está dando o suporte possível para os veículos que estão parados nos bloqueios e que os passageiros com bilhetes para a data desta segunda-feira (31), podem remarcar suas viagens nas rodoviárias sem a cobrança de taxas ou multas. O Grupo JCA recomenda ainda que os usuários verifiquem o status de suas viagens por meio deste link (https://www.viacaocometa.com.br/manifestacoes).

De acordo com a nota do Grupo Guanabara, responsável pelas empresas UTIL, Sampaio, Brisa e Real Expresso, os passageiros que tem viagens que passam pela Via Dutra, devem contatar o SAC. Além disso, informou que passagens compradas pela internet no site da empresa operadora, podem ser verificadas com Localizador, o status de sua partida e se houve ou não alteração.

A startup Buser relatou que está monitorando atentamente os bloqueios nas rodovias. "A empresa precisou cancelar algumas viagens com embarque para a tarde e a noite desta segunda-feira (31), em rotas como Rio de Janeiro - São Paulo e Florianópolis - Joinville, em Santa Catarina, pois as principais vias utilizadas por esses deslocamentos seguem interditadas. Os passageiros foram avisados dos cancelamentos desde cedo, e estão recebendo o reembolso na íntegra ou o apoio para fazer o remanejamento", disse. A companhia ressaltou que as viagens programadas para esta terça-feira (1º) seguem mantidas.