Manifestantes fecharam parcialmente a ponte Rio-Niterói nesta segunda-feira (31). - Reprodução

Publicado 31/10/2022 18:20

Rio - Manifestantes interditaram, na tarde desta segunda-feira (31), parte da ponte Rio-Niterói como forma de protesto após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a presidência da República neste domingo (30). De acordo com a Ecoponte, a pista já foi liberada.

A concessionária informou que um grupo de manifestantes em dez carros de passeio ocuparam uma das faixas da rampa de acesso à Ponte Rio-Niterói pela Avenida Brasil. O trânsito, no sentido Niterói, não sofreu retenção e o tempo de travessia é de 25 minutos e, em direção ao Rio, de 13 minutos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que agentes foram acionados às 17h20 e seguiram para o local. A ocorrência está em andamento.

Ainda nesta segunda-feira, caminhoneiros apoiadores de Jair Bolsonaro bloquearam rodovias no Rio . Os manifestantes ocuparam a Presidente Dutra, nas altura de Barra Mansa, Teresópolis e Queimados. Em relatos nas redes sociais, passageiros de ônibus e motoristas se queixaram da manifestação. "Parado desde às 1h na Dutra, altura de Barra Mansa, porque meia dúzia de caminhoneiros não estão aceitando a derrota", reclamou uma pessoa. "Caminhoneiros, eu estou parado na via Dutra por mais de 3h só porque vocês não reconhecem a vitória legítima do Lula", declarou outra.