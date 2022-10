Desde o início da pandemia, estado teve 75.858 mortos pela doença - Reprodução

Publicado 31/10/2022 17:21 | Atualizado 31/10/2022 17:24

Rio – A Secretaria de Estado de Saúde (SES) registrou, nesta segunda-feira (31), 777 novos casos nas últimas 24 horas e registrou cinco mortes por covid-19 no mesmo período. O estado tem um total de 2.535.589 casos confirmados e 75.858 óbitos desde o início da pandemia, decretada em março de 2020.

A taxa de ocupação em enfermarias segue em 60%. Não foi informada a taxa de ocupação nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

De acordo com a atualização, a taxa de letalidade está em 2,99%. A SES ressalta que o registro feito nas últimas 24 horas não significa que o caso tenha acontecido necessariamente no mesmo período.

Vacinação

O Vacinômetro do Estado do Rio indica que até esta sexta-feira foram aplicadas 39.571.611 doses do imunizante contra o coronavírus. Desse total, 14.5 milhões são da primeira dose, 13.1 milhões da segunda, 7.8 milhões da terceira dose e 3.2 milhões do segundo reforço.

De acordo com o painel, 80% da população do estado com idade acima de 3 anos está com o esquema vacinal, que inclui primeira e segunda dose, completo.

Paralisação da vacinação para crianças de 3 a 4 anos

A aplicação da primeira dose da vacina contra covid-19 em crianças de 3 a 4 anos foi interrompida na última terça-feira (25). De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a paralisação acontece pela falta de novas remessas da CoronaVac, a única autorizada pela Anvisa para uso nesse público.

"Desde o início da vacinação das crianças de 3 a 4 anos, a gente vem alertando ao Ministério da Saúde que não haveria doses suficientes para essa faixa etária. Novamente, por falta de planejamento, o Ministério da Saúde deixa uma faixa etária inteira descoberta para covid-19. As crianças com comorbidades, com deficiência, têm muito mais chances de internar por covid-19 gravemente do que as demais", explicou o secretário Daniel Soranz.

Até o momento, ainda não há previsão para o envio de novos aportes. Desde julho, 46 mil meninos e meninas de 3 a 4 anos foram imunizados com a primeira dose. Para avançar na cobertura vacinal, que está em 28%, restam mais de 116 mil crianças da faixa etária a serem protegidas no Rio.