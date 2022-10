Na foto, a Praia do Leblon tem tempo fechado - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 31/10/2022 16:05 | Atualizado 31/10/2022 16:08





Rio - O Centro de Operações da Prefeitura do Rio informou, nesta segunda-feira, que o município entrou em estágio de mobilização, às 15h, devido à previsão de pancadas de chuva nas próximas três horas. Núcleos de chuva se deslocam, neste momento, da Região do Médio Paraíba em direção à cidade. Além disso, há condições para a formação de tempestades nas proximidades do município. A previsão para as próximas horas é de pancadas de chuva, acompanhadas de raios e rajadas de vento moderado a forte. A Marinha do Brasil também emitiu um alerta de ressaca, com ondas de 2,5 a 3 metros de altura, que podem atingir a orla da praia até as 9h desta quarta-feira (2).

Segundo o sistema Alerta Rio, os ventos estarão moderados a fortes, entre 18,5 km/h a 76 km/h. Entretanto, as temperaturas permanecerão estáveis, com máxima de 36°C.

O Estágio de Mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou outros fatores.



Recomendações do Centro de Operações:

- Siga sua rotina, mas fique atento;

- Acompanhe a previsão do tempo do Alerta Rio e suas atualizações;

- Mantenha-se informado através dos meios de comunicação e canais oficiais do COR;

- Todos os cidadãos devem se cadastrar no serviço de alertas da Defesa Civil via SMS. Basta enviar o CEP de casa para o número 40199, por mensagem de texto. É gratuito;

- Baixe o aplicativo do COR.Rio, disponível para Android ou iOS;

- Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).