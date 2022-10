Prefeitura do Rio inicia processo de demolição do segundo prédio da Universidade Gama Filho - Divulgação

Publicado 31/10/2022 12:43 | Atualizado 31/10/2022 15:38

Rio - A Prefeitura do Rio iniciou nesta segunda-feira (31) o processo de demolição do segundo prédio da extinta Universidade Gama Filho, no bairro da Piedade, na Zona Norte. Na sexta-feira (18), ocorreu a demolição do primeiro prédio do complexo . O trabalho é mais uma etapa da preparação do terreno para a construção do Parque Piedade, cujo início das obras está previsto para 2023.