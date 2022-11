A PRF deverá interromper todos os protestos em rodovias de todo Brasil - ANDERSON COELHO/AFP

Publicado 31/10/2022 21:24





Em nota, a PRF afirmou que também 'é assegurado o direito de manifestação, mesmo às margens da rodovia, desde que não cause prejuízo à segurança viária e ao direito de circulação dos demais usuários da rodovia'. Segundo a corporação, a desocupação das pistas serão feitas principalmente através do diálogo e da negociação. Rio - Frente à decisão da Justiça Federal do Rio, que concedeu uma decisão liminar determinado a liberação das rodovias federais interditadas por manifestantes e caminhões , o comando da Polícia Rodoviária Federal confirmou, nesta segunda-feira, que irá realizar o cumprimento da ordem judicial. A decisão prevê multa diária por pessoa física participante e por pessoa jurídica que lidere ou preste apoio ao movimento.Em nota, a PRF afirmou que também 'é assegurado o direito de manifestação, mesmo às margens da rodovia, desde que não cause prejuízo à segurança viária e ao direito de circulação dos demais usuários da rodovia'. Segundo a corporação, a desocupação das pistas serão feitas principalmente através do diálogo e da negociação.

Em entrevista a 'CBN', o Coordenador-Geral de Comunicação Institucional da Polícia Rodoviária Federal, inspetor Cristiano Vasconcellos, afirmou que as forças operam normalmente com apenas dois policiais em cada ponto, portanto, é necessário mobilizar o efetivo para reforças as atividades de liberação. Caso seja necessário, outras forças policias podem ser acionadas para apoio.

"Estamos buscando interdito proibitório; em última análise, pode haver uso de força de choque para desobstruir as vias federais", afirmou Vasconcellos. A ordem também seria uma preocupação para liberar mulheres e crianças que estariam há horas paradas no asfalto.