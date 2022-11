A PRF deverá interromper todos os protestos em rodovias de todo Brasil - ANDERSON COELHO/AFP

Publicado 31/10/2022 21:12 | Atualizado 31/10/2022 22:12

Rio- A Justiça Federal determinou que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) interrompa as manifestações de caminhoneiros apoiadores do presidente Jair Bolsonaro em rodovias federais de todo Brasil. No Rio, até o início da noite desta segunda-feira (31) foram registrados 16 bloqueios ou interdições parciais nas rodovias.A decisão determina ainda a remoção de pessoas, veículos ou objetos que obstruem o tráfego na rodovia, com uso de aparelhos e guinchos da autora ou com reforço policial. De acordo com a Justiça, o responsável pela obstrução ou depredação da rodovia que descumprir a liminar sofrerá uma multa de R$ 5 mil por cada hora de insistência no protesto.Cabe às Polícias Federal e Rodoviária Federal, manter a ordem pública e a vigilância buscando, inclusive, a identificação de cada caminhoneiro e de seu respectivo veículo. Além da segurança e fluidez do tráfego. Aqueles que insistirem em descumprir a decisão ainda podem ser presos.A PRF enviou uma nota informando que cumprirá a liminar. “Diante da decisão da Justiça Federal do Rio de Janeiro que concede decisão liminar determinado a liberação das rodovias federais interditadas por pessoas e veículos de caga, sendo obrigatório o imediato cumprimento por parte dos manifestantes. A decisão prevê multa pecuniária diária por pessoa física participante e por pessoa jurídica que lidere ou preste apoio ao movimento”, explicou.Ainda em comunicado, o órgão informou que será assegurado o direito de manifestação às margens da rodovia, desde que não cause prejuízo à segurança viária e ao direito de circulação dos demais usuários da rodovia.