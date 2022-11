Abastecimento de água do bairro Jardim Primavera ficará suspenso durante um reparo emergencial da Cedae - Divulgação

Publicado 31/10/2022 21:47

Rio – O abastecimento de água do bairro Jardim Primavera, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, ficará suspenso durante um reparo emergencial no conjunto de bombas de elevatória de água bruta da Estação de Tratamento de Água (ETA) Campos Elíseos.

Segundo a assessoria da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae), técnicos da companhia trabalham para concluir o serviço no menor prazo possível.

A empresa afirmou que o fornecimento de água será retomado assim que a manutenção for concluída. Ainda de acordo com a Cedae, a concessionária Águas do Rio, responsável pela distribuição de água no município, já foi comunicada.