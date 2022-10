Major Fabiana Ribeiro: confessou assassinato do marido motivado por violência doméstica - Reprodução

Major Fabiana Ribeiro: confessou assassinato do marido motivado por violência domésticaReprodução

Publicado 31/10/2022 16:08 | Atualizado 31/10/2022 16:15

Rio - O Ministério Público do Rio (MPRJ) denunciou a major da Polícia Militar Fabiana Pereira Ribeiro por assassinar o marido a tiros enquanto ele dormia. O crime aconteceu na manhã do 28 de fevereiro, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, onde Fabiana e Luiz Alberto Muniz do Cabo moravam com os filhos. Ela responderá por homicídio duplamente qualificado - por motivo fútil e sem defesa da vítima. De acordo com o MPRJ, a denunciada acionou a PM e disse que a vítima havia cometido suicídio.

A versão da policial foi desmentida pelo laudo de necropsia e pelo laudo pericial de exame de local , que indicaram o assassinato. Fabiana, então, confessou o crime e alegou que o praticou porque sofreu, por anos, agressões físicas e psicológicas de Luiz Alberto.

O MPRJ requereu à Justiça do Rio (TJRJ) a prisão preventiva da denunciada. Para o órgão, há risco concreto à ordem pública porque tem acesso a armas de fogo e o crime foi cometido contra o próprio marido.