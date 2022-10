Arma com 17 munições foi encontrada em via da Barra da Tijuca - Divulgação

Publicado 31/10/2022 13:46 | Atualizado 31/10/2022 15:30

Rio - Guardas municipais do Grupamento de Operações com Cães (GOC) encontraram uma arma com 17 munições intactas na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, no domingo passado (30).

Os agentes estavam atuando na Operação para as Eleições no bairro e foram acionados por cidadãos que informaram terem visto a pistola caída na Avenida Raquel de Queiroz. Ao chegar no local, a equipe conseguiu localizar o objeto. O dono da arma não foi identificado.

A ocorrência foi encaminhada para a 16ª DP (Barra da Tijuca)