Com nova frente frio, cidade do Rio recebe alerta de ressacaPedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 31/10/2022 14:07 | Atualizado 31/10/2022 16:08

Rio - Uma nova frente fria está chegando ao Rio de Janeiro, o que deixará o tempo instável na cidade a partir desta segunda-feira (31). O Centro de Operações (COR) informou que o município entrou em estágio de mobilização, nesta tarde, devido à previsão de pancadas de chuva nas próximas três horas. A Marinha do Brasil também emitiu um alerta de ressaca, com ondas de 2,5 a 3 metros de altura, que podem atingir a orla da praia até as 9h desta quarta-feira (2).

De acordo com o COR, neste momento, núcleos de chuva se deslocam da Região do Médio Paraíba em direção à cidade do Rio de Janeiro. Além disso, há condições para a formação de núcleos de chuva nas proximidades da cidade. A previsão para as próximas horas é de pancadas de chuva, acompanhadas de raios e rajadas de vento moderado a forte.



Segundo o sistema de monitoramento do Alerta Rio, os ventos estarão moderados a fortes, entre 18,5 km/h a 76 km/h. Entretanto, as temperaturas permanecerão estáveis, com máxima de 36°C.

O Estágio de Mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva ou outros fatores.

Previsão durante a semana

Na terça (1) e na quarta-feira (2), o tempo segue instável devido a entrada de ventos úmidos vindos do mar. Os dias serão nublados, com uma possibilidade de chuva fraca, de 15 mm, a qualquer momento. A previsão é de ventos moderados, podendo haver rajadas fortes durante a terça-feira, que contará com temperatura mínima de 15°C e máxima de 26°C. Na quarta, as temperaturas irão variar entre 14°C e 21°C.

Durante a quinta-feira (3), o céu permanecerá predominantemente nublado, com uma chuva fraca e isolada no decorrer do dia. As temperaturas irão variar entre 13°C e 25°C. Já no final da semana, sexta-feira (4), a nebulosidade será reduzida e não há previsão de chuva. Porém, a temperatura continua a mesma, com mínima de 13°C e máxima de 26°C.