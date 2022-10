Com o suspeito, foram encontrados uma pistola e pertences roubados de uma vítima - Reprodução / Internet

Com o suspeito, foram encontrados uma pistola e pertences roubados de uma vítimaReprodução / Internet

Publicado 31/10/2022 11:34 | Atualizado 31/10/2022 14:11

Rio - Policiais do 20ºBPM (Mesquita) prenderam um suspeito de assalto na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na manhã desta segunda-feira (31). Com ele, foram encontrados uma pistola, um carregador, munições, além de pertences de uma vítima.



De acordo com informações da assessoria de comunicação da corporação, uma equipe que patrulhava o bairro Vila Santo Antônio, em Nova Iguaçu, foi informada da ocorrência e realizou buscas na região.



Após localizarem o homem, que não teve a identidade divulgada, os agentes efetuaram a prisão e recuperam objetos roubados.

O caso foi registrado na 52ª DP (Nova Iguaçu).