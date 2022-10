Homem com boné vermelho saca arma e dispara no meio da multidão em Campos dos Goytacazes - Reprodução de Vídeo

Publicado 31/10/2022 16:10





O atirador seria morador da região do Parque Prazeres, dominada pelo Terceiro Comando Puro (TCP). A delegada ainda afirmou que o disparo foi feito contra uma vítima moradora de uma área dominada pelo Comando Vermelho (CV), que são facções rivais. Rio - Segue em internado em estado gravíssimo o jovem, identificado apenas como K.B.S.R de 18 anos, no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Ferreira Machado, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. A vítima foi baleada na noite do último sábado (29) durante comemoração do título da Libertadores do Flamengo na Avenida Pelinca. Segundo a delegada titular da 134ª DP (Campos dos Goytacazes), Nathália Patrão, desentendimento entre vítima e atirador há cerca de um mês pode ter motivado ataque a tiros."Chegaram informações que, há aproximadamente 30 dias, o autor do crime teve um conflito em um pagode que estava acontecendo em uma casa de eventos, onde ele, que é de uma área dominada pelo tráfico, foi em uma área dominada pela facção rival e o colocaram para fora. Mas ainda não temos informações concretas para concluir que a motivação do crime seria em razão desse desentendimento", disse.O atirador seria morador da região do Parque Prazeres, dominada pelo Terceiro Comando Puro (TCP). A delegada ainda afirmou que o disparo foi feito contra uma vítima moradora de uma área dominada pelo Comando Vermelho (CV), que são facções rivais.

Na ocasião, Marcelo Caetano de Andrade, 37, e Myrelle Sophia Santiago Marinho Lírio, 12, perderam a vida depois de serem atingidos pelos disparos. O homem morreu no local, já a adolescente chegou a ser socorrida e encaminhada para o Hospital Ferreira Machado, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes foram acionados volta das 21h05 e constataram o óbito do homem.