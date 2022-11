Material apreendido inclui maconha, haxixe, skunk, drogas sintéticas variadas e anabolizantes - Divulgação

Publicado 31/10/2022 18:19

Rio – A Receita Federal e a Polícia Civil apreenderam, na manhã desta segunda-feira (31), maconha, haxixe, skunk, drogas sintéticas variadas e anabolizantes em uma transportadora no bairro de Olaria, Zona Norte do Rio.

De acordo com a Receita, o material foi encontrado no formato de 13 encomendas, enviadas por três remetentes diferentes, que eram destinadas a pessoas físicas residentes no estado.

A apreensão ocorreu durante uma investigação conjunta entre a 25ª DP (Engenho Novo) e a Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal.