Chuvas atingiram com grande intensidade as Zonas Norte e Oeste da cidade - Divulgação

Publicado 31/10/2022 17:41 | Atualizado 31/10/2022 18:24

Rio - Pancadas de chuva forte atingiram a cidade do Rio durante a tarde desta segunda-feira. Núcleos de chuva moderada a forte atuam sobre a Zona Norte, com deslocamento em direção à Tijuca, Centro e Zona Sul. O mesmo núcleo atua também sobre a Zona Oeste, mas com uma movimentação mais rápida. Ao todo, 11 bolsões d'água se formaram pelas vias da capital.

Os bolsões foram registrados no seguintes locais: Avenida Francisco Bicalho; no Caju, Rua Uranos; em Manguinhos, Rua Carolina Machado; em Cascadura, Rua Carolina Machado; em Madureira, Rua do Catete; no Catete, Avenida Ministro Edgard Romero; em Madureira, Rua Conselheiro Galvão; em Madureira, Rua Alcobaça; em Ricardo de Albuquerque e Rua Rodolfo Portugal; em Curicica.

O bolsão d'água registrado na Rua Felipe Cardoso, altura da Av. Cesário de Mello, em Santa Cruz, já foi escoado por equipes da Comlurb, que seguem trabalhando pela cidade para dissipar os acúmulos de chuva nas vias.

De acordo com o Alerta Rio, os bairros de Jacarepaguá, Madureira, Alto da Boa Vista, Piedade, Saúde, Anchieta, São Cristóvão, Tijuca, Guaratiba, Jardim Botânico, Irajá e Urca foram os que receberam maior volume de chuvas nas últimas horas. A tendência na próxima hora é de redução do volume.

Segundo a Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica (REDEMET), houve também registro de vento forte no Aeroporto Santos Dumont nesta tarde, chegado a 63 km/h. Já no Aeroporto do Galeão, ventos a partir dos 46,3 km/h foram registrados.