Incêndio atinge galpão do Ceasa na Zona Norte | Rio de Janeiro | O Dia

Chamas começaram na caixotaria da unidadeCentro de Operações Rio

Publicado 30/10/2022 11:03

Rio - Um incêndio atingiu um galpão do Centro Estadual de Abastecimento do Rio (Ceasa), localizado em Irajá, na Zona Norte, na manhã deste domingo (30). Não houve vítimas, segundo o Corpo de Bombeiros.

De acordo com os militares, equipes do quartel de Irajá foram acionadas por volta das 8h45 para a Avenida Brasil, onde fica o Ceasa. Segundo a corporação, o fogo já foi controlado, mas os bombeiros continuam no local com o objetivo de apagar completamente as chamas.

Uma câmera do Centro de Operações Rio flagrou uma intensa nuvem de fumaça saindo da região. Questionada, a assessoria do Ceasa informou que o incêndio aconteceu na caixotaria, mas não afetou as estruturas do local.

Há materiais inflamáveis próximo do galpão. Ainda não há informações sobre o que gerou as chamas.