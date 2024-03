O homem na porta da escola questionando a diretora adjunta que tenta esconder o rosto para não ser filmada pelo avô - Reprodução

Publicado 08/03/2024 16:20 | Atualizado 08/03/2024 16:26

Nilópolis – Um vídeo que circula nesta sexta-feira (08), agitou as redes sociais mostrando um homem, ainda não identificado, avô de uma criança, discutindo com uma funcionária da Escola Municipal Poeta Carlos Drummond de Andrade, no Centro, de Nilópolis, em função de uma atividade na apostila do 4º do Ensino Fundamental da criança, usando uma entrevista do influenciador Felipe Neto, concedida ao Diário de Pernambuco, para exercícios de interpretação de textos.

Nas imagens, o homem questiona e ofende a diretora adjunta da unidade pública, que tenta esconder o rosto para não ser filmada, mas acaba tendo o livro retirado pelo avô. O homem usa uma frase para ofender o influenciador o chamando de: “vagabundo que ensina sexo entre meninos, meninas, para as crianças”.

A reação intempestiva do avô provocou reações da Prefeitura de Nilópolis e do influenciador Felipe Neto, que prometem ações judiciais contra o homem.

"Minha equipe jurídica já foi acionada e o grande corajoso aí que afirmou que eu ensino sexo para crianças vai responder na Justiça civil e criminal", disse Felipe Neto em suas redes sociais.

A lição para interpretação de textos da entrevista concedida por Felipe Neto ao Diário Pernambuco Reprodução



Em nota oficial, a Prefeitura de Nilópolis destacou toda a indignação com a ação destemperada do avô e com o desrespeito com a profissional escolar, que não teve o nome divulgado.



Nota da Prefeitura de Nilópolis:



"A Prefeitura de Nilópolis, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), esclarece que o material didático distribuído aos alunos da rede municipal é confeccionado pela equipe da SEMED, formada por professores efetivos, a partir da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), utilizando conteúdo de domínio público.



A SEMED se solidariza com a diretora adjunta da Escola Municipal Poeta Carlos Drummond de Andrade, agredida verbalmente pelo cidadão que erroneamente gravou o vídeo sem sua autorização, e já disponibilizou toda assistência que esta necessitar.



O texto, como se pode depreender observando os exercícios que seguiram o trecho da polêmica, tem objetivo pedagógico de trabalhar o gênero textual "entrevista", abordar aspectos gramaticais, com exercícios que não envolviam qualquer tipo de interpretação ou opinião referente à pessoa do entrevistado, apenas quanto ao seu trabalho na televisão e como influenciador digital.

