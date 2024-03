No tema "Pela vida de todas as mulheres: juntas contra o lesbocídio, transfeminicídio e por justiça ambiental" serão abordados as feridas profundas que o extermínio de mulheres e o transfeminicídio - Divulgação / IFRJ Nilópolis

Nilópolis – O Campus Nilópolis do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), promove nesta sexta-feira – 8 de março - Dia Internacional da Mulher – uma roda de conversa, às 14h30, na Sala B231. O encontro terá como tema "Pela vida de todas as mulheres: juntas contra o lesbocídio, transfeminicídio e por justiça ambiental".

Ação voltada para o público feminino acadêmico do Campus e da comunidade externa, é um chamado à resistência e à solidariedade. Neste contexto, todas as mulheres comprometidas com a luta pela igualdade e justiça estão convocadas para se unirem na roda de conversa.

No tema "Pela vida de todas as mulheres: juntas contra o lesbocídio, transfeminicídio e por justiça ambiental" serão abordados as feridas profundas que o extermínio de mulheres, o transfeminicídio e a degradação ambiental causam em nossa sociedade.

O Campus Nilópolis do IFRJ fica na Rua Lúcio Tavares, 1045, bairro Frigorífico.