As oficinas de informática, mídias sociais, robóticas e libras terão duração de um semestre, enquanto inglês e reforço de português e matemática de um ano. Nilópolis – A Secretaria de Educação de Nilópolis divulgou nesta semana o resultado com os classificados para os oficinas gratuitas da Casa da Juventude Miguel Abraão . A confirmação da vaga deve ser realizada presencialmente até sexta-feira (08), das 9h às 17h.É necessário levar os seguintes documentos (xerox): identidade, CPF, comprovante de residência e duas fotos 3x4.Os cursos livres são de informática básica, inglês, libras, mídias sociais, robótica e reforço de português e matemática.As vagas para as oficinas são destinadas aos munícipes, priorizando alunos do ensino fundamental II, ensino médio e maiores de 18 anos.As oficinas de informática, mídias sociais, robóticas e libras terão duração de um semestre, enquanto inglês e reforço de português e matemática de um ano.