A abertura do desfile é às 19h, com o bloco da Terceira Idade e a Charanga do Flamengo, e a Beija-Flor às 20h - Eduardo Hollanda / Divulgação

A abertura do desfile é às 19h, com o bloco da Terceira Idade e a Charanga do Flamengo, e a Beija-Flor às 20hEduardo Hollanda / Divulgação

Publicado 01/03/2024 22:37

Nilópolis – Os foliões nilopolitanos que quiserem prestigiar o tradicional e gratuito Desfile da Beija-Flor de Nilópolis, pós Carnaval, neste sábado (02) , a partir das 18h (concentração), na Avenida Mirandela, precisam ficar atentos as mudanças no trânsito, promovida pela Prefeitura de Nilópolis, na região central do município.

Trânsito

A partir das 14h deste sábado (02), toda extensão da Avenida Mirandela até a Praça da Roldão estará interditada. A partir da Rua Zezinho, a via fará inversão de mão, seguindo sentido Avenida Getúlio Vargas.

A abertura do desfile é às 19h, com o bloco da Terceira Idade e a Charanga do Flamengo, e a Beija-Flor às 20h.