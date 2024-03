Não faltará animação para componentes e foliões no desfile da Beija-Flor A porta-bandeira e o mestre-sala, Selminha Sorriso e Claudinho, são uma das estrelas que estarão no desfile - Eduardo Hollanda / Divulgação

Não faltará animação para componentes e foliões no desfile da Beija-Flor A porta-bandeira e o mestre-sala, Selminha Sorriso e Claudinho, são uma das estrelas que estarão no desfileEduardo Hollanda / Divulgação

Publicado 01/03/2024 21:56

Nilópolis – A Beija-Flor de Nilópolis realiza neste sábado (02), às 19h, com a concentração às 18h, seu tradicional desfile gratuito pós-Carnaval, na Avenida Mirandela, principal via da região central do município.

Ainda que o desempenho e o resultado do Carnaval 2024, quando ficou na 8ª colocação, não tenha agradado a comunidade nilopolitana, não faltará animação para os componentes, e também para os foliões em prestigiar uma das agremiações mais vitoriosas do Carnaval do Rio de Janeiro.

A abertura do desfile é às 19h, com o bloco da Terceira Idade e a Charanga do Flamengo. A Beija-Flor às 20h.

LAÍLA