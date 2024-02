A vacinação contra a dengue acontecerá em quatro postos de saúde, das 9h às 16h - José Cruz/Agência Brasil

Publicado 28/02/2024 15:22

Nilópolis - A Secretaria de Saúde de Nilópolis prossegue com a vacinação de crianças de 10 a 11 anos, com a primeira dose do imunizante contra a dengue. O calendário atenderá a vacinação desse público-alvo até a sexta-feira (01), nos postos de saúde de Novo Horizonte, Cabral, Paiol e Chatuba, no horário das 9h às 16h.

Segue a relação com o endereço dos postos:

Posto Novo Horizonte

Rua Dr. Mario Valadares, sem número, Novo Horizonte

Posto de Atendimento Médico e Sanitário do Cabral

Rua Roldão Gonçalves s/n Cabral

Posto de Saúde Dr. Dorvil Lacerda

José Couto Guimarães 1299, Paiol

Posto Dr. Armando Almeida – Chatuba

Rua: Marques Canário, 970.