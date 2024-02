Mais de 80 pessoas foram atendidas no mutirão em Nilópolis - Divulgação / INSS

Publicado 26/02/2024 16:39

Nilópolis – O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) realizou no último sábado (24), em Nilópolis, um mutirão de avaliação social de pedidos de concessão de Benefício de Prestação Continuada (BPC). Assistentes sociais do INSS atenderam 84 pessoas na agenda nilopolitana no centro do município.

Critérios para requerer o BPC



Tem direito de requerer o BPC, idosos, pessoas com deficiência e renda familiar de até ¼ do salário-mínimo (R$ 353) per capita, calculada com base nas informações do Cadastro Único (CadÚnico) e dos sistemas do INSS. O valor do benefício é de um piso nacional (atualmente de R$ 1.412).



Não é necessário ter contribuído para o INSS para requerer o benefício, basta cumprir os requisitos previstos por lei. Quem recebe BPC, no entanto, não tem direito ao décimo terceiro salário e o benefício não é revertido em pensão por morte.



Para os maiores de 65 anos de idade, é feito avaliação administrativa, da renda e da composição familiar, para ver se atendem aos critérios do BPC. Esse grupo não passa por avaliação dos assistentes sociais e nem por perícia médica.



Confira o calendário de agendamento para BPC em março



02/03 - APS São Gonçalo - 250 vagas e APS Duque de Caxias - 200 vagas

09/03 - APS Brasil - 200 vagas

16/03 - APS Praça da Bandeira - 180 vagas

23/03 - APS Engenheiro Trindade - 180 vagas