Representantes da Prefeitura foram à instituição, que fica no bairro Nova Cidade, deixar sachês com leite, água e brinquedos usadosDivulgação / PMN

Publicado 22/02/2024 23:10

Nilópolis - A Associação de Pais e Amigos de Excepcionais (APAE) de Nilópolis recebeu, nesta quarta-feira (21), as doações feitas pelos foliões durante o 'Carnaval Solidário'. Representantes da Prefeitura foram à instituição, que fica no bairro Nova Cidade, deixar sachês com leite, água e brinquedos usados.

A instituição fará a distribuição entre os mais necessitados entre os cerca de 90 crianças, adolescentes e adultos atendidos ali. A APAE funciona no município há 33 anos, é uma instituição filantrópica, que recebe doações diretas de simpatizantes e do público atendido, e é atendida pelos governo municipal, estadual e federal.

A APAE Nilópolis dispõe de serviços de fonoaudiologia, psicologia, pedagogia, psicopedagogia, informática, massoterapia, ginástica para as mães e assistência social, esta última voltada ao atendimento às famílias dos participantes. Parcerias da entidade com a Fundação para Infância e Adolescência (FIA) e a Prefeitura de Nilópolis viabilizou o pagamento da maioria desses profissionais.

Avó que cria o neto Marcos Vinícius Rodrigues, de 15 anos, Arlete Rodrigues, 70 anos, contou que o adolescente é autista em grau leve e moram no bairro do Paiol. " Desde meados do ano passado, trouxe Marcos Vinícius para a APAE", contou.

"O tratamento aqui é excelente, ele era muito agitado. Agora ele tem atendimento com psicopedagoga, psicóloga, aulas de judô e música. Descobri que era autista quando ele tinha 3 anos. Só conseguimos que ele falasse aos 7 anos", elogiou Arlete Rodrigues.

A psicopedagoga Carmem Lúcia da Silva afirmou que Marcos Vinícius, de início, tinha grande dificuldade para concentração. "Ele evoluiu também nas partes motora. Trabalhamos com ele para que tenha melhoras no raciocínio lógico, noções de espaço e tempo", explicou.

O secretário municipal de Cultura, Antonio da Costa, o chefe de gabinete, Caio de Araújo e a diretora de Proteção Especial e presidente do Conselho da Criança, Vanessa Matta, entregaram os donativos à conselheira administrativa e diretora da APAE, Gleice Kelly Silva.

Interessados em colaborar com a entidade podem comparecer à instituição de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ou ligar para o número 96806-9104. A APAE Nilópolis fica na Rua Manoel Rodrigues Fontinha, lote 7, bairro de Nova Cidade.