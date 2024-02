Guardas Municipais e policiais militares do Programa Segurança Presente durante o Carnaval Solidário em Nilópolis - Divulgação / PMN

Publicado 20/02/2024 20:18 | Atualizado 20/02/2024 20:21

Nilópolis - Única cidade entre os 13 municípios da Baixada Fluminense a realizar festa durante o Carnaval, Nilópolis finalizou os festejos de momo com tranquilidade e, uma semana após o Carnaval Solidário, ainda comemora os números positivos quanto às questões de segurança do evento, realizado no trecho da Estrada Mirandela, esquina com Rua João Pessoa, até a Rua Eliseu de Alvarenga, no Centro.



Durante os quatro dias de Carnaval, 40 guardas civis municipais e cinco policiais militares do Programa Segurança Presente, trabalharam diariamente para garantir a tranquilidade dos foliões. A Guarda Municipal de Nilópolis (GMN) e o Segurança Presente não registram ocorrências nos quatro dias de festejos. A GMN realizou bloqueios aos ônibus que transportavam pessoas fantasiadas de bate-bolas nas principais entradas da cidade: na Avenida Roberto Silveira, na divisa com Anchieta; na Avenida Getúlio Vargas, ao lado da cabine da PM em Olinda.

Prefeito Abraãozinho e o secretário municipal de Segurança, Esmar França, em reunião com o comando do 20º de Polícia Militar Divulgação / PMN



" A ação impediu que esses foliões, que costumam andar com um taco, pudessem entrar no trecho da Estrada Mirandela onde era promovida a folia com esse tipo de material. Quem quisesse, tinha que deixar a máscara e o bastão na base da Segurança Presente, na Praça dos Estudantes. Após a festa, podiam pegar o bastão e a máscara de volta ", afirmou o secretário municipal de Segurança, Esmar França.



Cuidado com as crianças



A Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Segurança Pública, determinou a colocação de pulseiras em todas as crianças que participaram do Nilokids. Foram distribuídas 1 mil pulseiras diariamente. A ação garantiu a segurança dos jovens foliões e a tranquilidade das famílias, junto com brincadeiras promovidas pelos animadores e com a presença de pessoas caracterizadas como personagens de desenho animado e contos de fadas.



Defesa Civil

O secretário municipal de Defesa Civil, Bola Galego, informou que nos quatro dias de folia equipes da pasta deram plantão na Estrada Mirandela. Alguns ficaram no palco para manipular os extintores de incêndio, caso necessário, outros estavam a postos para auxiliar em casos de primeiros socorros ( todos realizaram esse curso) e estacionaram uma pick up da secretaria atrás do palco onde as atrações foram apresentadas.

Funcionário da Defesa Civil ao lado do extintor de incêndio atento ao desenvolvimento do Carnaval Solidário em Nilópolis Divulgação / PMN



Trânsito fechado



A Secretaria de Transportes fechou a Estrada Mirandela ao trânsito na esquina com a Avenida Getúlio Vargas até a Rua Eliseu de Alvarenga, incluindo os trechos da Rua Eliseu de Alvarenga com Estrada Mirandela e com Rua Pedro Álvares Cabral.

As interdições também ocorreram na Rua Pracinha Wallace Paes Leme esquina com Rua Alberto Teixeira da Cunha e na conexão com Rua Pedro Álvares Cabral. Foi proibido circular motorizado ainda na Rua João Pessoa com Rua Alberto Teixeira da Cunha e na Estrada Mirandela com Rua Zezinho.



Prisão na Quarta-Feira de Cinzas



Na Quarta-Feira de Cinzas (14), a GMN mostrou que continuava atenta à questão da segurança na cidade, em parceria com a Polícia Militar: atendeu ao chamado de moradores e deteve um suspeito de invasão e furto a uma residência, no Centro. Imediatamente, eles levaram o homem à UPA do Cabuís, pois apresentava alguns ferimentos, e em seguida o encaminharam para registro da ocorrência na 54a DP (Belford Roxo).