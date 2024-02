Os fuzis, pistola, celulares e drogas apreendidas pelos policiais militares em Nilópolis - Divulgação / Pmerj

Publicado 19/02/2024 09:51 | Atualizado 19/02/2024 09:56

Nilópolis - Três criminosos ficaram feridos e um foi preso, por policiais militares do 20º BPM (Mesquita), após uma troca de tiros na Avenida Getúlio Vargas, no Centro, de Nilópolis. Depois do revide necessário por parte dos agentes ao serem atacados, e ao término do confronto, foram apreendidos três fuzis, uma pistola, uma granada, drogas e celulares.

A ocorrência policial foi registrada na 57ª DP (Nilópolis), e posteriormente na 54ª DP (Belford Roxo).