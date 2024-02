Os interessados em adotar precisam apresentar documentos originais de identidade, CPF e comprovante de residência, além de passar por uma entrevista para aprovação - Divulgação / PMN

Os interessados em adotar precisam apresentar documentos originais de identidade, CPF e comprovante de residência, além de passar por uma entrevista para aprovaçãoDivulgação / PMN

Publicado 18/02/2024 22:04

Nilópolis - A Prefeitura de Nilópolis abriu na sexta-feira (16) inscrições para doação de animais domésticos resgatados e em busca de um novo lar. A Feira de Adoção está marcada para o dia 27 de fevereiro e as inscrições on-line estarão abertas até o dia 21.

Os animais para adoção devem ter mais de seis meses e estar castrados. O cadastro pode ser feito através do link https://bit.ly/inscriçãocampanhamunicipaldeadocao

A Feira de Adoção será realizada no Parque Natural do Gericinó no dia 27 de fevereiro, das 9h às 12h. Os interessados em adotar precisam apresentar documentos originais de identidade, CPF e comprovante de residência, além de passar por uma entrevista para aprovação.