O gestor de carreiras Ricardo Machado aconselha que o candidato seja rápido na busca das novas oportunidades de trabalho temporário à Páscoa - Divulgação

O gestor de carreiras Ricardo Machado aconselha que o candidato seja rápido na busca das novas oportunidades de trabalho temporário à PáscoaDivulgação

Publicado 15/02/2024 23:12

Rio - Passado o período de carnaval, o foco agora está voltado para os festejos da Páscoa. Vivendo um momento com expectativas de recuperação, as indústrias e o comércio de chocolates têm se preparado para procurar atender a uma demanda que deve superar anos anteriores. Segundo uma pesquisa da organização global, a KPMG, realizada à pedido da Abicab - Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas -, o número de profissionais temporários para atendimento à produção, comercialização e demais posições ligadas ao comércio de chocolates devem passar de 8.000 em todo o país.



Segundo o gestor de carreiras e professor universitário, Ricardo Machado, que atua na Baixada Fluminense há duas décadas, e tem passagem pela Faetec Nilópolis Paiol, essa pode ser uma grande oportunidade na busca por conquistar um trabalho efetivo. "Muitas empresas usam o trabalho temporário para observar e avaliar o desempenho dos profissionais, para uma possível contratação efetiva após este breve período de trabalho", comenta. Nas indústrias, a produção já está em pleno vapor. As seleções para promotores que vão atuar no comércio também já estão acontecendo há algum tempo. De acordo com Machado, ainda dá tempo de tentar concorrer a uma vaga temporária na Páscoa deste ano.



O gestor de carreiras aconselha que o candidato seja rápido na busca das novas oportunidades de trabalho temporário à Páscoa. Ele explica como deve ser realizado esse movimento na direção da vaga de emprego. "Ajuste o seu currículo, faça um cadastro nas plataformas virtuais, visite os postos do Sine e agências de emprego da sua região e esteja preparado para se destacar no momento que surgir o convite para a entrevista de emprego", ensina Machado.



O especialista afirma que o candidato não deve se preocupar se você não possui experiência específica neste segmento. "Claro que ter trabalhado na área ajuda. Todavia, mais que procurar profissionais com experiência, na Páscoa, as empresas buscam profissionais dispostos a atender bem os seus clientes, demonstrando vontade de colaborar para que eles tenham uma experiência positiva na hora de adquirir e consumir os seus produtos", frisa, Machado, deixando mais uma dica.

"Se você for feliz na conquista da sua vaga temporária, dê o seu máximo, pois o que chegou para ser um emprego durante um breve período, pode tornar-se algo efetivo para você. Então não perca tempo e corra como um coelho, porque tem mais coisas nesta Páscoa do que chocolate ", conclui.