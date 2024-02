Lorena Raissa, de 17 anos, é rainha de bateria da Beija-Flor de Nilópolis. Ela faz a 3ª série do Ensino Médio, no Colégio Estadual Professor Ubiratan Reis Barbosa - Sandra Barros / Seeduc-RJ

Nilópolis - Abram alas que o bloco de alunos e professores da rede estadual de ensino do Rio de Janeiro vai passar! Allana Luísa, Fabíola Estrella, Lorena Raissa, Lorenzo Matheus e Rodney Jorge vão brilhar como ritmistas, passista e rainha de bateria nos desfiles do Grupo Especial e da Série Ouro, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, até esta segunda-feira (12). Para os foliões da Educação, que se dividem entre a dedicação aos estudos e o amor pelo Carnaval, desfilar pela escola de samba do coração em um dos maiores espetáculos da terra é o momento mais aguardado.



A secretária de Educação, Roberta Barreto, destaca a importância de ter jovens com foco nos estudos e também ativos em uma das principais manifestações culturais do país. "Carnaval não é só folia. É rico de cultura. Movimenta o turismo, a economia, gera empregos, e traz inúmeros benefícios para a população carioca. Desejo muita sorte a todos os nossos talentos durante os desfiles na Sapucaí deste ano", declara a secretária.

Conheça os talentos que vão brilhar na Avenida



Lorena Raissa, de 17 anos, é rainha de bateria da Beija-Flor de Nilópolis. Ela faz a 3ª série do Ensino Médio, no Colégio Estadual Professor Ubiratan Reis Barbosa, no Centro. Apesar da rotina agitada de ensaios, a mais jovem entre todas as rainhas do Grupo Especial do Rio sabe que o estudo é um pilar fundamental para o seu futuro. "Gosto muito de estudar e tenho a consciência de que preciso seguir esse caminho para alcançar meus objetivos", disse Lorena Raissa, que sonha em ser professora de samba, após concluir os estudos.

Lorenzo Matheus, de 13 anos, segue os passos da irmã, Lorena Raissa, que é rainha de bateria da Beija-Flor, e toda a família, que tem a quadra da agremiação como quintal de casa. O adolescente é passista da Azul e Branca de Nilópolis e cursa o 8º ano do Ensino Fundamental, no Colégio Estadual Professor Ubiratan Reis Barbosa.



Fabíola Estrella é professora de Artes da rede estadual há 11 anos. Ela se divide entre o amor pela licenciatura e o orgulho de ser ritmista de duas grandes escolas de samba do Rio: Império Serrano e Mocidade Independente de Padre Miguel. "Quando eu era pequena, acompanhava pela televisão o Carnaval do Rio de Janeiro, ali surgiu minha vontade de ser professora de Artes. Sempre tive o sonho de desfilar. Faço questão de trazer esta temática para as minhas aulas. Os desfiles das escolas de samba são muito ricos para a arte, já que envolve quatro linguagens integradas: artes visuais (carros, fantasias e adereços), dança (movimentos dos corpos), música (ritmo e canto) e teatro (encenação de carros e alas)", conta a professora.

Já Allana Luísa Torres, de 19 anos, está na 3ª série do Ensino Médio, no Colégio Estadual Compositor Manacéia José de Andrade, em Madureira, Zona Norte do Rio. A jovem vai desfilar como passista do Império Serrano pela segunda vez consecutiva e tem a grande responsabilidade de contribuir para a escola voltar à elite do Carnaval.

Estreante na Sapucaí, Rodney Jorge, de 15 anos, que também estuda no C.E. Compositor Manacéia José de Andrade, vai cruzar a Passarela do Samba levando o nome de duas agremiações: Império Serrano e Portela, ambas de Madureira, Zona Norte do Rio. O jovem se define um apaixonado por Carnaval e afirma que é a melhor época do ano.