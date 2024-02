Os frequentadores do Parque Municipal do Gericinó poderão desfrutar do local para passeios, corridas e caminhadas - Divulgação / PMN

Publicado 09/02/2024 19:47 | Atualizado 09/02/2024 19:53

Nilópolis – Os frequentadores do Parque Municipal do Gericinó, em Nilópolis, poderão desfrutar do local para passeios, corridas e caminhadas, apenas na parte da manhã no Carnaval. Deste sábado (10) a terça-feira (13), o espaço estará aberto de 6h às 12h.

Na Quarta-feira de Cinzas (14), o Parque Gericinó volta ao funcionamento normal, de 6h às 21h.

O Parque do Gericinó Prefeito Farid Abrão fica na Rua Alberto Teixeira da Cunha, s/n, no bairro Manoel Reis, em Nilópolis.