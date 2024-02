O espaço conta conta um acervo de fantasias e momentos fotográficos dos títulos da escola de samba nilopolitana na história do carnaval carioca - Divulgação

O espaço conta conta um acervo de fantasias e momentos fotográficos dos títulos da escola de samba nilopolitana na história do carnaval cariocaDivulgação

Publicado 07/02/2024 22:59 | Atualizado 07/02/2024 23:01

Nilópolis – Os fãs da Beija-Flor de Nilópolis tem até o próximo sábado (10) para acompanhar a Exposição Memórias do Carnaval, no 1º e 2º piso do Shopping Nilópolis Square, de 9h às 22h.

O espaço conta conta um acervo de fantasias e momentos fotográficos dos títulos da escola de samba nilopolitana na história do carnaval carioca.

O Shopping Nilópolis Square fica na Rua Professor Alfredo Gonçalves Filgueiras, 100 - Centro, Nilópolis.