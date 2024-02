A Prefeitura vai disponibilizar ainda o pagamento em até 10 parcelas, com vencimento da primeira parcela no dia 11 de março e demais cotas nos meses subsequentes - Divulgação / PMN

Publicado 05/02/2024 15:31

Nilópolis - Contribuintes de Nilópolis terão até o dia 29 de fevereiro para garantir 10% de desconto em cota única do IPTU 2024. A Prefeitura vai disponibilizar ainda o pagamento em até 10 parcelas, com vencimento da primeira parcela no dia 11 de março e demais cotas nos meses subsequentes, com vencimento da última parcela no dia 20 de dezembro de 2024.

Os contribuidores que não puderem pagar o imposto em cota único não necessitam esperar o mês de março para começar a pagar as parcelas, pois quanto mais antecipar o pagamento dessas mais cedo o contribuinte quita o seu carnê, chegando ao final do ano de 2024 com todas as parcelas pagas.

O carnê pode ser retirado na Secretaria de Fazenda, na sede da Prefeitura de Nilópolis, e também online. A cota é a principal receita de investimentos da cidade.