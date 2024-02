O homem foi conduzido preso policiais civis da 53ª DP - Divulgação / Pcerj

Nilópolis - Policiais civis da 53ª DP (Mesquita) prenderam em flagrante, no final da última semana, em Nilópolis, um homem pelo crime de receptação de aparelho celular roubado. Ele foi capturado, após ação de inteligência.

Durante vistoria, os agentes localizaram um telefone celular roubado com o autor. Ele informou que pagou R$ 630 no aparelho, valor abaixo do mercado.