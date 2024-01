Policial militar do 20o. BPM com as armas apreendidas - Divulgação

Policial militar do 20o. BPM com as armas apreendidasDivulgação

Publicado 30/01/2024 18:49 | Atualizado 30/01/2024 22:52

Nilópolis - Dois suspeitos foram presos por policiais militares do 20° BPM (Mesquita), no Morro da Mina, na tarde desta terça-feira (30), em Nilópolis. Na ação, foram apreendidos com os presos: duas pistolas e dois rádios transmissores.

A ocorrência policial foi registrada na 57ª DP (Nilópolis).