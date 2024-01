Os cursos que Gabriel fez e quer fazer, fazem parte da Formação Inicial Continuada (FIC), que duram 20 semanas e tem 240h de carga horária - Divulgação / Faetec

Os cursos que Gabriel fez e quer fazer, fazem parte da Formação Inicial Continuada (FIC), que duram 20 semanas e tem 240h de carga horáriaDivulgação / Faetec

Publicado 30/01/2024 22:39

Nilópolis - De maus momentos podem surgir as melhores oportunidades de crescimento. Esse foi o foco e a iniciativa da mãe de Gabriel da Silva Santos, 20 anos. A depressão veio por conta da falta de oportunidades de emprego e a recusa da carreira militar. Mas, Ione Maria da Silva, 38 anos, que mora em São Matheus, em São João do Meriti, acreditou que na Faetec Paiol, em Nilópolis, o filho encontraria a solução de um futuro melhor. Então, mesmo após não conseguir vaga por sorteio, foi na unidade e conseguiu entrar num curso de qualificação profissional.

“Me formei em 2021, me alistei no quartel e recebi a dispensa em janeiro de 2023. Tentei entrar na Faetec no começo deste ano, mas não consegui a vaga pelo sorteio, até que um dia fui fazer a inscrição pessoalmente e consegui. Nem acreditei! Desse dia pra frente foi só alegria. Eu nunca gostei de ficar à toa em casa, sempre estudei, fiz outros cursos particulares e a Faetec me surpreendeu pela direção em querer ajudar os alunos, conversar e até mesmo indicar outros cursos que complementam para o mercado de trabalho”, explica o estudante.

Morador do Parque São Nicolau, Gabriel começou fazendo o curso de Encanador e Instalador Predial, mas depois fez o Monitor de Uso e Conservação de Recursos Hídricos, que termina ao fim desse ano. Mas se você pensa que ele vai parar nesses dois, está totalmente enganado.

Os cursos, que Gabriel fez e quer fazer, fazem parte da Formação Inicial Continuada (FIC), que duram 20 semanas e tem 240h de carga horária. As inscrições para esses cursos de Qualificação profissional seguem abertas até o dia 1º de fevereiro, e devem ser feitas pelo site www.faetec.rj.gov.br

“Quero ter mais chances no mercado de trabalho e aprender uma profissão nova. A direção me motivou a querer aprender mais e ir além do básico, mostrou que o mundo ainda pode ser bom, só depende de nós mesmos. Em 2024 vou fazer os cursos de Elétrica e Refrigeração, porque eram cursos que eu queria ter feito esse ano, mas haviam terminado as vagas. E é algo que já procurava há bastante tempo. Mas, se eu conseguir vaga, vou fazer também o Técnico de Informática e, talvez, Organização de Eventos”, sentencia Gabriel.

A mãe Ione diz ser muito grata à Faetec de Nilópolis e afirma que toda família vai estudar e fazer cursos na unidade.

“Eu me sinto em casa aqui na Faetec Paiol. A unidade acolheu o Gabriel. Agora, aqui ele fica animado, tem expectativa de vida e já decidiu que vai fazer outros cursos. Ele diz que aqui é só paz e amor. Um dia, eu quero colocar o caçula para estudar aqui também, porque é uma maravilha. E até meu marido iria fazer curso, mas pintou um trabalho e não deu. Agradeço a Deus por essa Faetec”, finaliza Ione.

Ao todo, são mais 26 mil vagas abertas. Só na área de gastronomia, as opções de cursos são Confeiteiro, Auxiliar de Cozinha, Culinária Fitness, Culinária Sustentável, Finger Food, Pizzaiolo, Salgadeiro, Padeiro, Petiscos de Boteco. Além disso, há vagas nas formações de Mecânico de Refrigeração e Climatização Residencial, Eletricista Instalador Predial de Baixa Pensão, Encanador Instalador Predial, Cadista para Construção Civil, Pedreiro de Alvenaria, Soldador no Processo Eletrodo Revestido Aço Carbono e Aço Baixa Liga, Agente de Recepção e Reservas em Meios de Hospedagem, Programador Web, Office Cloud Computer, Automação e Robótica com Arduino, Empreendedorismo com Propósito, Cuidador de Idoso, Idiomas (Inglês, Espanhol, Francês), entre outros.