O evento contará com uma série de debatedores que abordarão em palestras, a temática do empreendorismo feminino no país, com rodas de conversa e painéisDivulgação

Publicado 30/01/2024 16:20 | Atualizado 30/01/2024 22:42

Nilópolis – o Shopping Nilópolis Square recebe nesta quarta-feira (31), de 10 às 20h, a 2ª edição do Encontro de Empreendedoras da Baixada Fluminense. Durante todo o dia, o evento contará com uma série de debatedores que abordarão em palestras, a temática do empreendorismo feminino no país, com rodas de conversa e painéis.



Haverá ainda desfile de peças artesanais da Baixada Fluminense, oficina de customização de roupas e mostra de dança, entre outras atrações.

Confira a programação e link da inscrição do evento na página no Instagram: Empreendedoras da Baixada Fluminense

O Shopping Nilópolis Square fica na Rua Professor Alfredo Gonçalves Filgueiras, 100, Centro, Nilópolis.