A programação participações especiais da Beija-Flor de Nilópolis com bateria, e o projeto Instituto Beija-Flor com passistas mirins, mestre-sala e porta-bandeiraDivulgação

Publicado 29/01/2024 17:12

Nilópolis – O Shopping Nilópolis Square promove, a partir da próxima sexta-feira (02), o Bailinho Pré-Carnaval Kids. O evento gratuito carnavalesco voltado para os foliões mirins, acontecerá até domingo (04), com muita recreação, com concurso de fantasias, um camarim fashion e maquiagem artística no Bloco Infantil Nilópolis Square.



A programação inclui também a abertura do evento com as participações especiais da Beija-Flor de Nilópolis com bateria, e o projeto Instituto Beija-Flor com passistas mirins, mestre sala e porta bandeira.



Serviço: Bailinho Pré-Carnaval Kids

Data: 02 a 04 de fevereiro (sexta, sábado e domingo)

Horário: 17h as 20h

Local: Praça de Alimentação – Shopping Nilópolis Square

Endereço: Rua Professor Alfredo Gonçalves Filgueiras, 100 - Centro, Nilópolis. Mais informações: (21) 2792-0608.