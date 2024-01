Figurino da fantasia da Inocentes em homenagem a Beija-Flor de Nilópolis - Divulgação

Publicado 26/01/2024 23:38

Belford Roxo - A Inocentes de Belford Roxo homenageará em seu desfile na Sapucaí a coirmã da Baixada Fluminense, Beija-Flor de Nilópolis e o seu presidente de Honra, Anísio Abraão David. A agremiação belforroxense desfilará, na sexta-Feira de Carnaval (09/02), com o enredo "Debret pintou, camelô gritou: Compre 2, leve 3! Tudo para agradar o freguês", dos carnavalescos Cristiano Bara e Marco Falleiros. Uma homenagem aos trabalhadores informais de todo Brasil.

"Ao fazer um enredo em homenagem aos camelôs resolvi lembrar alguns ex-camelôs famosos e não poderia deixar de esquecer do seu Anísio, que de camelô, assumiu a Escola de Samba Beija-Flor de Nilópolis, com sua gestão inovadora e criativa a transformou em uma referência no carnaval brasileiro, conquistando títulos e reconhecimento internacional", disse o carnavalesco da Inocentes, Cristiano Bara.

O presidente de Honra da Beija-Flor, Anísio Abraão David, será homenageado pela Inocentes de Belford Roxo Divulgação / Eduardo Hollanda

A Inocentes será a quarta agremiação a desfilar, na sexta-feira de Carnaval, no dia 09 de fevereiro, pela Série Ouro, da LigaRJ.