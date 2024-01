A iniciativa resultou em mais de 26 estudantes nilopolitanos com notas entre 800 e 960 na avaliação nacional - Divulgação / Seeduc-RJ

Publicado 25/01/2024 22:50

Nilópolis - Quem não sonha em ter um bom desempenho na redação do Enem e garantir o passaporte para as principais universidades do país? Os alunos do Colégio Estadual Marechal Zenóbio da Costa, no bairro de Olinda, em Nilópolis, tornaram isso uma realidade graças ao trabalho da professora de Língua Portuguesa, Luciana Varella, com a implementação, em 2022, do Projeto Redação 1K. A iniciativa resultou em mais de 26 estudantes com notas entre 800 e 960 na avaliação nacional.



Técnicas de redação, gêneros, variedades linguísticas, funções da linguagem e métodos de como se criar um bom texto foram assuntos abordados durante as aulas.



"Eu me sinto muito feliz e recompensada com tantos resultados positivos frutos do trabalho realizado por mim. Com empenho e muita dedicação, consegui levar 16 alunos à nota acima de 900 na redação do Enem 2023. Além de outros nove alunos que alcançaram notas acima de 800 pontos. Considero um sucesso e avanço na qualidade do ensino público", destaca a professora Luciana Varella, responsável pelo projeto.



O jovem Thalys Rodrigues, que alcançou 960 pontos na avaliação, afirma que o projeto foi um divisor de águas para o seu bom desempenho. "Redação 1k foi a fórmula mágica para eu conquistar uma nota alta. Seguindo as dicas passadas nas aulas pela professora, aprendi os truques, aprimorei a estrutura do texto e ainda turbinei meu vocabulário. Com esta nota, a minha expectativa está lá em cima para conseguir a vaga na faculdade", diz o estudante, que sonha em cursar Gastronomia ou Licenciatura em Matemática.

A secretária de Estado de Educação, Roberta Barreto, faz questão de ressaltar a importância da realização de iniciativas como essas na rede. "É incrível esse trabalho focado em preparar os alunos para essa avaliação nacional, que é umas das principais portas de entrada para o nível Superior do país. Neste exame, tivemos a estudante Maria Luiza, do Colégio Estadual Padre Sebastião da Silva Pereira, de Valença, que nos encheu de orgulho, após conseguir nota 1000 na redação do Enem. Que esses resultados possam inspirar ainda mais estudantes de nossa rede", conclui a secretária.