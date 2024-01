40 empresas de diversos segmentos vão participar da Expo Trabalho 2024 - Divulgação / PMN

40 empresas de diversos segmentos vão participar da Expo Trabalho 2024Divulgação / PMN

Publicado 24/01/2024 12:51

Nilópolis - A 4ª Edição da Expo Trabalho, promovida pela Secretaria de Trabalho de Nilópolis, nesta sexta-feira (26), no Clube Nilopolitano, das 9h às 17h, terá como objetivo ajudar os nilopolitanos que foram atingidos pelas fortes chuvas de janeiro, seguindo o decreto municipal de emergência. Serão disponibilizadas 3 mil vagas de emprego, destinadas aos moradores da cidade. O Governo do Estado também vai oferecer serviços.



De acordo com o secretário municipal de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Econômico, Eduardo Amorim, 40 empresas de diversos segmentos, como empresas de ônibus, de recursos humanos, clínicas e hospitais, supermercados, lojas americanas e outros vão participar.



A Setrab pretende auxiliar os moradores de Nilópolis que se viram sem renda, após os temporais que se abateram sobre a cidade nas duas primeiras semanas de janeiro deste ano. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDES) cadastrou 1.420 pessoas que optaram por permanecer em suas residências ou na de familiares. Há ainda 43 desalojados, que foram inscritos para receber o aluguel social.



O Governo do Estado e a Prefeitura de Nilópolis vão levar serviços como isenção de pagamento de segunda via de documento, oferecido pela Fundação Leão XIII e emissão pelo Detran e o SINE. E também orientações jurídicas pela OAB Nilópolis, e serviços municipais como aferição de pressão e glicose, inscrições para Educação de Jovens e Adultos (EJA).



Vagas disponíveis:



Empresas de ônibus - Motoristas, vigias e setor administrativo



Supermercados - Caixas, repositores e outros



Lojas Americanas - Operadores de loja e auxiliares



Saúde - Vacinas, consulta médica com clínico geral, aferição de pressão e glicemia



Empresas de RH - 12 empresas que vão oferecer vagas em vários setores



Sine estadual - irá disponibilizar 400 vagas



SERVIÇO - EXPO TRABALHO



Data: Dia 26 de janeiro (6ª feira)

Local: Clube Nilopolitano

Endereço: Estrada do Expedicionários, 91, Centro

Horário: 9h às 17h