Além da lama do barranco, muito entulhos e pneus desceram da encosta com as fortes chuvas - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 23/01/2024 21:47 | Atualizado 23/01/2024 22:24

Nilópolis – Os moradores da Rua Senador Fernando Mendes, próximo a Rua Nossa Senhora de Fátima, no bairro de Olinda, em Nilópolis, estão muito preocupados com os novos deslizamentos de terra na via, que sofreu com o transtorno nas fortes chuvas que caíram no final de semana dos dias 12 e 13 de janeiro. A continuidade dos temporais trás novos riscos ao local. Os nilopolitanos cobram providências da Prefeitura de Nilópolis e da Defesa Civil Municipal.



A área do deslizamento ficou intransitável com a queda do barro da encosta, trazendo muito entulho e pneus, que atingiram casas e carros próximos ao local do deslizamento.

O risco de queda de árvores também pode acontecer com as chuvas fortes Reprodução / Redes Sociais



Com a sequência de chuvas, os nilopolitanos do bairro seguem muito preocupados com a possibilidade de novo deslizamento de terras e a queda de árvores sobre as casas.



RESPOSTA PREFEITURA DE NILÓPOLIS



A Prefeitura de Nilópolis informou que protocolou e enviou nesta segunda-feira (22) ao Governo do Estado o relatório com o levantamento das áreas afetadas no município, após as fortes chuvas de janeiro. A força-tarefa integrada pelas secretarias municipais de Obras, Defesa Civil, Habitação e Desenvolvimento Social solicita agora a contenção de 14 encostas, entre as quais, está incluída a da Rua Nossa Senhora de Fátima altura do número 943, com a Senador Fernando Mendes, em Olinda.



Foi feito registro fotográfico, cadastro das famílias e das casas. No entorno das 14 encostas estão 67 residências. Há 484 famílias que foram atingidas pelos alagamentos e deslizamentos, com 13 pessoas desabrigadas e 43 pessoas desalojadas. Agora a Prefeitura de Nilópolis aguarda a resposta do Governo do Estado.



No convênio assinado entre o Governo do Estado e a Prefeitura anteriormente, no pacote 'Dá-lhe Obras', 23 encostas já foram concretadas, prevenindo acidentes após temporais. Entre elas estão: Rua Sargento Manuel Rodrigues; Rua Julio Berkowitz; Rua Mena Barreto e Rua Dulce; Rua Diez de Lima, Maestro Djalma do Carmo e Rua Carlos Alves de Oliveira.