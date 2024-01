As recentes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro, na noite deste sábado (20), causaram alterações na água bruta captada pela Cedae e que chega à ETA Guandu, em Nova Iguaçu - Divulgação/Cedae

Publicado 21/01/2024 14:59 | Atualizado 21/01/2024 15:02

Baixada Fluminense - A Estação de Tratamento de Água (ETA) Guandu, em Nova Iguaçu, operado pela Cedae, voltou a operar com 100% da capacidade ao meio-dia deste domingo (21). As recentes chuvas que atingiram a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, na noite deste sábado (20), causaram alterações na água bruta captada pela Cedae e que chega à ETA iguaçuana. Para garantir a qualidade da água tratada produzida, a ETA operou com 91% de sua capacidade máxima na manhã deste domingo (21).



A redução no sistema produtor de água tratada impactou diretamente a distribuição de água realizada pela Águas do Rio na cidade do Rio de Janeiro e em alguns municípios da Baixada Fluminense.



Regiões que foram afetadas: Centro e Zonas Sul e Norte do Rio de Janeiro e municípios de Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Belford Roxo, Nilópolis, Queimados, Japeri e Mesquita, na Baixada Fluminense.