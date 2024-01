O prefeito Abrãaozinho recebeu a secretária de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Rosangela Gomes, para tratar sobre o Cartão Recomeçar - Divulgação / PMN

O prefeito Abrãaozinho recebeu a secretária de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Rosangela Gomes, para tratar sobre o Cartão RecomeçarDivulgação / PMN

Nilópolis - O Cartão Recomeçar é um auxílio social concedido aos cidadãos fluminenses, em situação de vulnerabilidade, como por exemplo, moradores de cidades afetadas por desastres naturais ocorridos no estado, como as fortes chuvas que têm caído no Rio de Janeiro e em sua Região Metropolitana. Os nilopolitanos têm até esta sexta-feira (19), às 12h, para irem até um dos seis Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) ou à sede da Secretaria de Desenvolvimento Social, na sede da Prefeitura, para se cadastrarem no sistema e receberem o Cartão Recomeçar.

Para ter direito ao benefício, a pessoa precisa ter renda individual de até R$ 600,00 ou renda familiar de até R$ 3.000,00. E deve estar inscrito no CAD Único.

Nesta quinta-feira (18), o prefeito Abrãaozinho (PL) recebeu em seu gabinete a secretária de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Rosangela Gomes, para tratar desse tema e de outras ações do Governo do Estado em auxílio a Nilópolis.



O pagamento será feito por um cartão de débito, em parcela única, pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Para receber, o morador também necessita comprovar a danificação do imóvel ou móveis atingidos pelas chuvas.



Ao procurar o CRAS, a pessoa precisa levar os seguintes documentos: CPF, comprovante de residência, documento original com foto, Número de Identificação Social (NIS). O beneficiário poderá comprar materiais de construção em geral, mobiliário residencial e eletrodomésticos (refrigeradores, freezer, ar-condicionado, lava louças, lavadora de roupas, secadores, fornos etc).



Desde domingo, os servidores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social visitaram os locais mais prejudicados pelo temporal e já cadastraram 1.092 pessoas, cerca de 300 famílias. Destas, há 16 famílias desalojadas, um total de 41 pessoas, que se inscreveram para receber o aluguel social.

Todos os CRAS estão abertos para atendimento, além do Centro de Educação Infantil Dona Pequetita e da Escola Municipal Consuelo Estruc. A creche e a escola são locais para as famílias dormirem, tomarem café da manhã, almoçarem e jantarem. Todos os endereços servem como pontos para doação de roupas, alimentos não perecíveis, água e itens de higiene pessoal.



O funcionamento dos CRAS é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.



CRAS França Leite

Rua Antônio Felix, nº 721 - Manoel Reis

2791-1970



CRAS Paiol

Rua Maria Paris, 555 - Paiol

3762-8318



CRAS Sofia

Rua Sofia, nº111 - Santos Dumont

3762-8319



CRAS Nova Cidade

Rua Gonçalves Dias, s/nº – Parque Sara Areal 3762-8310



CRAS Cabral

Rua Roldão Gonçalves, s/nº – Cabral

2792-8950



CRAS Novo Horizonte

Rua João da Mata Peixoto, nº 579 – Novo Horizonte

2691-1770



Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Rua Pedro Álvares Cabral, 305.



Escola Municipal Consuelo Estruc

Rua Major França Leite de Castro, 56, Paiol



Centro de Educação Infantil Dona Pequetita

