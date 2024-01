Guarda Civil Municipal de Nilópolis com a motocicleta recuperada - Divulgação

Publicado 16/01/2024 13:47 | Atualizado 16/01/2024 18:14

Nilópolis – Guardas Civis Municipais de Nilópolis recuperaram uma motocicleta roubada (Honda Biz Azul Placa KZY3B11), na manhã desta terça-feira (16), na Rua Vicente Celestino, no Centro.

Na ação, os guardas civis municipais, Luiz e Lima, faziam um patrulhamento pela via, próximo a Fornecedora Chatuba, quando perceberam a motocicleta e o condutor em atitude suspeita. Na tentativa de abordagem, o motociclista fugiu com o veículo em direção ao município de Mesquita. Com a perseguição, o suspeito abandonou a moto na Rua Lúcio Flores, fugindo na sequência.

Na consulta aos dados da motocicleta, ficou comprovada que ela era roubada.

A ocorrência policial com moto apreendida foi registrada na 57ª DP (Nilópolis)