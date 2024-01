O prefeito Abraãozinho conferiu a escavadeira long reach ( braço longo) para alcançar e retirar o lixo e entulho enviado pelo INEA - Felipe Soares / PMN

O prefeito Abraãozinho conferiu a escavadeira long reach ( braço longo) para alcançar e retirar o lixo e entulho enviado pelo INEAFelipe Soares / PMN

Publicado 15/01/2024 20:48 | Atualizado 15/01/2024 20:48

Nilópolis - O prefeito de Nilópolis, Abraãozinho (PL), fiscalizou nesta segunda-feira (15), o início da limpeza da barragem do Rio Sarapuí, no Parque Natural do Gericinó. Ele foi verificar como estava o local após a cidade apresentar o maior acumulado de chuvas no Estado, medido pelo Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais do Rio de Janeiro (Cemaden-RJ), no domingo (13), com 249,2 mm.



O Instituto Estadual do Ambiente (INEA), da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, enviou uma escavadeira long reach ( braço longo) para alcançar e retirar o lixo e entulho que se acumulam na barragem que, em seguida, era transportado por um caminhão com tração nas quatro rodas para o Aterro Sanitário de Adrianópolis, em Nova Iguaçu.

Rio Sarapuí, no Parque Natural do Gericinó, após a cidade apresentar o maior acumulado de chuvas no Estado Felipe Soares / PMN



Abraãozinho estava acompanhado da vice-prefeita, professora Flávia (PL), dos secretários municipais de Meio Ambiente, Dean Senra, e Serviços Públicos, Rodrigo Neca, e do deputado estadual Rafael Nobre (união Brasil). Eles conversaram com o engenheiro Ricardo Ferreira, do Programa Limpa Rio do INEA. A expectativa de Ferreira é que em duas semanas o trabalho esteja concluído. Abraãozinho estava acompanhado da vice-prefeita, professora Flávia (PL), dos secretários municipais de Meio Ambiente, Dean Senra, e Serviços Públicos, Rodrigo Neca, e do deputado estadual Rafael Nobre (união Brasil). Eles conversaram com o engenheiro Ricardo Ferreira, do Programa Limpa Rio do INEA. A expectativa de Ferreira é que em duas semanas o trabalho esteja concluído.

O prefeito Abraãozinho estava com a vice-prefeita, professora Flávia, dos secretários de meio ambiente, Dean Senra, e Serviços Públicos, Rodrigo Neca, do deputado estadual Rafael Nobre e do engenheiro Ricardo Ferreira, do INEA Felipe Soares / PMN



“A cidade está recebendo muito lixo do Mendanha e de outras regiões, como Bangu e Catiri, e tudo está represado. Peço que a população nilopolitana seja parceira nesta grande luta e evite jogar lixo nas ruas, para que Nilópolis não seja tão prejudicada durante as chuvas”, apelou o prefeito. “Quero agradecer ao governador Cláudio Castro e ao vice-governador Thiago Pampolha, que também é o secretário estadual do Ambiente”, afirmou o prefeito. “A cidade está recebendo muito lixo do Mendanha e de outras regiões, como Bangu e Catiri, e tudo está represado. Peço que a população nilopolitana seja parceira nesta grande luta e evite jogar lixo nas ruas, para que Nilópolis não seja tão prejudicada durante as chuvas”, apelou o prefeito. “Quero agradecer ao governador Cláudio Castro e ao vice-governador Thiago Pampolha, que também é o secretário estadual do Ambiente”, afirmou o prefeito.