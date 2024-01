A Faetec Nilópolis no bairro Paiol é uma das unidades da Fundação de Apoio à Escola Técnica - Divulgação

A Faetec Nilópolis no bairro Paiol é uma das unidades da Fundação de Apoio à Escola TécnicaDivulgação

Publicado 14/01/2024 14:25 | Atualizado 14/01/2024 14:40

Rio - A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) adiou as provas objetivas agendadas para tarde deste domingo (14), devido às fortes chuvas que atingiram diversos municípios do Estado do Rio de Janeiro, neste sábado (13).



A Faetec informou que foi mantido apenas o Teste de Habilidade Específica (THE), realizado pelos candidatos em dois dias, neste sábado (13) e domingo (14), aos cursos Técnicos em Teatro e em Instrumento Musical. A organizadora do concurso, empresa Recrutamento e Seleção Brasil, decidiu pela manutenção do THE ao considerar as boas condições dos locais de prova (escolas Martins Pena e Marechal Hermes da Faetec) e a presença dos candidatos nos polos no mesmo percentual do dia anterior.

As provas objetivas serão reagendadas e o anúncio do novo cronograma será publicado ainda nesta semana.