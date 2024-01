Os pais devem confirmar a matrícula das crianças na unidade escolar onde a vaga foi reservada - Divulgação / PMN

Publicado 11/01/2024 19:08

Nilópolis - A Secretaria de Educação de Nilópolis divulgou que pais e responsáveis têm até o dia 19 de janeiro para confirmar a matrícula de crianças na unidade escolar onde a vaga foi reservada. A efetivação das matrículas começaram nesta quarta-feira (10).

É necessário levar os seguintes documentos:



- certidão de nascimento;

- pasta modelo 17;

- declaração de transferência (caso haja);

- caderneta de vacinação (xerox);

- cartão do NIS (crianças de 0 a 48 meses - xerox).

- CPF do aluno (xerox);

- duas fotos 3x4;

- carteira do SUS (xerox).