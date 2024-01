Uma equipe da Coordenação de Controle de Vetores (CCV) em ação no imóvel no Centro - Divulgação / PMN

Publicado 09/01/2024 17:48

Nilópolis - Uma equipe da Coordenação de Controle de Vetores (CCV) de Nilópolis atendeu a um chamado para combater roedores, nesta terça-feira (09), na Estrada Mirandela, no Centro, entre os números 1329 e 1331.

Equipe da Coordenação de Controle de Vetores (CCV) inspecionando o imóvel na Mirandela Divulgação / PMN

Uma das moradoras do local solicitou a ida dos funcionários alegando que muitos ratos e até baratas apareceram no local após a intensa chuva que caiu sobre o Rio de Janeiro e sua região metropolitana no dia 03 de janeiro.