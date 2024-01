Nilópolis não apresentou déficit de empregos em seis meses do ano, ainda que com uma positividade baixa. O pior mês foi fevereiro, com menos 180 empregos formais - DIvulgação / PMN

Nilópolis não apresentou déficit de empregos em seis meses do ano, ainda que com uma positividade baixa. O pior mês foi fevereiro, com menos 180 empregos formaisDIvulgação / PMN

Publicado 07/01/2024 17:21 | Atualizado 07/01/2024 17:23

Nilópolis – No mês de novembro, os municípios da Baixada Fluminense geraram cerca de 2,5 mil empregos formais, porém de acordo com Firjan, por meio da análise da plataforma Retratos Regionais , de janeiro a novembro de 2023, o município de Nilópolis apresentou um déficit com menos 73 empregos. Das 14 cidades pesquisadas na região (Mangaratiba também foi incluída), apenas a cidade nilopolitana e Queimados apresentaram saldos negativos de empregos ao longo do ano. A plataforma foi divulgada na última semana.

Na análise de Nilópolis, o município apresentou crescimento em seis meses do ano, ainda que com uma positividade baixa, com destaque para o agosto, com 113 novas oportunidades. O pior mês do ano nilopolitano, foi fevereiro, com menos 180 empregos formais.

BAIXADA FLUMINENSE



As 14 cidades da região somaram 28.171 novos postos de trabalho, o que representa um valor 30,5% maior que o mesmo recorte de 2022. A cidade de Nova Iguaçu, que gerou 635 vagas, se destacou na quinta posição no ranking estadual e Magé, com a criação de 502 postos de trabalho, ficou em décimo lugar, entre as cidades que mais ofertaram oportunidades no mês de novembro.

No acumulado do ano, a maior parte dos municípios da Baixada Fluminense teve saldo positivo na geração de empregos. Na análise global, de janeiro a novembro, Magé se destaca com a oferta de 9.178 novas vagas, seguido de Duque de Caxias (+4.838), Nova Iguaçu (+3.834), São João de Meriti (+3.606), Seropédica (+2.714), Itaguaí (+1.965), Japeri (+490), Belford Roxo (+470), Paracambi (+391), Mesquita (+388), Guapimirim (+360) e Mangaratiba (+49). O saldo negativo no ano foi registrado em Queimados (-39) e Nilópolis (-73).

“Percebemos uma constância na oferta de empregos pelas regiões da Baixada Fluminense e o movimento do fim do ano deu forte contribuição. A região mostra o seu potencial ao apresentar crescimento ante o ano anterior”, destacou o presidente da Firjan Nova Iguaçu e Região, Carlos Erane de Aguiar.



A análise por grande setor mostra que o resultado positivo foi puxado pelo Comércio, que concentrou a maior parte das novas vagas do período (+2.103) para o segmento varejista, impulsionado pelas contratações de fim de ano. No setor de Serviços (+552) houve oportunidades para as atividades de Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo, Limpeza e Administração Pública. No período não houve oportunidades para a Agropecuária e a Indústria e Construção ficou com saldo negativo (-161).



Mercado de trabalho fluminense teve seu melhor desempenho do ano



O bom desempenho no mercado formal de emprego foi verificado em todo o estado do Rio. Com o resultado do penúltimo mês do ano, que teve 23.514 novas vagas. No acumulado, as cidades fluminenses criaram de janeiro a novembro de 2023, 165.701 postos de trabalho. Desse total, 102.332 foram para o setor de Serviços, enquanto o setor Industrial registrou 45.062 novas vagas com carteira assinada, seguidos pelo Comércio (+18.074) e pela Agropecuária (+237).

Na análise estadual em novembro, o setor do Comércio também liderou o saldo de empregos (+10.522), impulsionado pelas contratações para o fim de ano. A maior parte foi para a atuação em lojas de Vestuário e Acessórios (+3.244), Hipermercados e Supermercados (+1.741) e de Calçados e Artigos de Viagem (+1.635).



Na sequência, com 10.338 novas vagas formais, está o setor de Serviços, com destaque para a atividade de Seleção, Agenciamento e Locação de Mão de Obra. Este segmento, que abrange empresas que fazem a intermediação entre empresas e empregados, atendeu à demanda sazonal do fim de ano. Com 3 mil novas contratações, o setor Industrial Fluminense, que contempla as indústrias de Transformação, Extrativa, Construção e os Serviços Industriais de Utilidade Pública, liderou a geração de empregos industriais no país.



No estado, maior parte dos municípios tiveram saldo positivo



Regionalmente, 61 dos 92 municípios fluminenses apresentaram saldo positivo em novembro. A cidade do Rio de Janeiro (+14.040), Niterói (+1.199) e Volta Redonda (+1.168) encabeçaram a lista de contratantes no mês.

Na análise por porte das empresas, as micro e pequenas empresas responderam por 15.867 novas vagas, também o melhor desempenho do ano. Já as médias e grandes empresas foram responsáveis por 7.647 novos contratos de trabalho.



Plataforma Retratos Regionais



A plataforma Retratos Regionais da Firjan tem como base o saldo de empregos formais disponibilizados no Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). No painel setorial estão dados específicos dos setores industriais.